صالح الشيخ: «التنظيم والإدرة» يحرص على بناء وتنمية قدرات موظفي الدولة

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز ينظم سنويا تدريبات لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات التي وضعتها الحكومة.

محاور الاستراتيجية للتدريب

واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة محاور استراتيجية التدريب، وهو مكون من برنامج بداية، وبرنامج المسار الوظيفي، والقيادة الوسطى، وبرنامج الإدارة العليا، وبرنامج بداية جديدة.

وتتضمن الاستراتيجية بعض البرامج التدريبية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وتقوم الهيئة بالعديد من البرامج التي تقدمها للعاملين بها، ولموظفي الموارد البشرية بالجهات المختلفة، للقيام بالمهام المنوطة وفقا لافضل الممارسات، لتعظيم موارد الهيئة من خلال تمكنهم في تحصيل المستحقات المالية للهيئة ووحدات الجهاز الاداري للدولة.

وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023، المقام في محافظة الأقصر، تحت عنوان الانظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد.