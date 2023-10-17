«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم في 8 محافظات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الثاني، للمتقدمين من 8 محافظات، وهي «كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

ووجّه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الممتحنين، بالاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ مؤكدا فتح باب التظلم على النتيجة لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات، بداية من اليوم الثاني لإعلان النتيجة ولمدة أسبوعين.