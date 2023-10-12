«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف حكومية شاغرة بوزارة الزراعة.. تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة له، حاجة وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، لشغل بعض الوظائف القيادية بها.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، تفاصيل هذه الوظائف، وإجراءات وشروط التقديم لها، التي جاءت كما يلي:

وظائف قيادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وصف الوظيفة: وظائف قيادية

المهارات المطلوبة

اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بنجاح، وفقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية:

- إجادة إحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

سنوات الخبرة: كما موضح بالملف المرفق أسفل الصفحة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل زراعي عال

المستندات المطلوبة:

أصل + 7 صور تتضمن «طلب شغل وظيفة- بيان حالة وظيفية- شهادة قانونية- صورة البطاقة الشخصية- 8 صور شخصية- بيان أبرز الإنجازات معتمد- بيان بالمقترحات- إقرار ذمة مالية- تقارير كفاية لآخر 3 سنوات».