بعد إقرار مبادلة الديون بين مصر والصين.. خبير اقتصادي يشرح البرنامج

علق الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، على إقرار برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر، قائلا إن ما يحدث الآن ما بين الجانب المصري والصيني نوع من التقارب بين البلدين فيما يخص الشأن التمويلي والاقتصادي، إذ تعمل مصر جاهدة من خلال وزارة التعاون الدولي مع الجانب الصيني لإيجاد حلول فيما يتعلق بحل مشكلات الديون.

الحكومة الصينية تسعى إلى تخفيف الديون وإعادة هيكلتها

وأضاف «الشرقاوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحكومة الصينية تسعى حاليا إلى إيجاد حلولا صينية من أجل تخفيف الديون وإعادة هيكلتها، ويعد هذا طريقا أساسيا وواعدا في محطات التقارب ما بين دولتي مصر والصين، والذي رأينا مع انضمام مصر إلى تحالف البريكس.

وأوضح أن تفعيل انضمام مصر إلى دول البريكس يجرى تفعيله بداية من شهر يناير 2024، مضيفا أن اللقاءات التي تقوم بها القيادة السياسية مع الصين تتحرك في محاور أساسية تتلخص في الآتي:

- تحسين وتعزيز سبل التعاون والشراكة المصرية الصينية إفريقيا.

- الحفاظ على الأسواق الصينية والمنتجات لمصر من أجل توازن الميزان التجاري المصري.

- إيجاد حلول تمويلية طويلة الأجل بشروط ميسرة غير مسبوقه لاستكمال منظومة اللبنية التحتية المصرية