الرئيس الروسي: نسعى لتحقيق التطور المستدام والرخاء الاجتماعي مع الصين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تسعى مع الصين لتحقيق التطور المستدام والرخاء الاجتماعي، مؤكدا تمسّكهما بالتعاون المتكافئ وحق الدول في نهجها للتنمية.

استمرار مشروع شمال جنوب للسكك الحديدية

وأكد بوتين، في كلمته بالمنتدى الثالث للتعاون الدولي (حزام واحد، طريق واحد) في بكين، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، استمرار مشروع ممر «شمال جنوب» للسكك الحديدية وطرق السيارات في الشطر الأوروبي من روسيا بين بحر البلطيق وجنوب البلاد وصولا إلى إيران، مشيرا إلى تنفيذ مشروع ربط بحر الشمال والمحيط المتجمد الشمالي وخطوط للسكك الحديدية من وسط سيبيريا جنوبا إلى المحيطين الهندي والهادئ.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس لاوس ثونغلون سيسوليث، على هامش المنتدى الدولي المنعقد في بكين، إنه يتم حاليا بناء سكة حديدية تربط جمهورية ياقوتيا والشرق الأقصى الروسي وجسورعبر نهري لينا وآمور وتحديث الطرق السريعة، داعيا الدول المهتمة للمشاركة في تطوير طريق طريق الشمال البحري الذي سيربط العالم.

مشروعات واعدة في روسيا

وأوضح أن روسيا ستظهر فيها العديد من خطوط السكك الحديدية الواعدة، إلى جانب المشاريع الأوراسية التي ستنشئ إطارا لوجستيا موحدا للنقل، لافتا إلى أن الصين تنفذ مبادرة (حزام واحد، طريق واحد) بنجاح وروسيا سعيدة بذلك، حيث سيساعد المشروع في حل المشكلات الإقليمية والدولية المهمة والملحة.

وعلى صعيد آخر، وصف الرئيس الروسي مستوى العلاقات السياسية مع لاوس بأنها جيدة جدا، مؤكدا على أهمية تطوير الجانب الاقتصادي.