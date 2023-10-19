ماذا تربح مصر من شراء سندات الباندا في الصين؟.. «المالية» توضح

يسير الاقتصاد المصري بخطى ثابتة نحو التعافي وتحقيق الإنجازات إذ قفزت نسبة الإيرادات على نسبة المصروفات، وحقق فائضًا تجاوز نسبة 30% مقارنة بأخر 35 سنة، وموخرًا نجحت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا، في إصدار سندات دولية «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية.

فوائد سندات باندا

«الوطن» تنشر مكاسب مصر بعد شراء سندات باندا في الصين، بحسب ما صدر عن وزارة المالية من بيانات سابقة في هذا الشأن، وهي كالتالي:

- حصلت مصر على سعر منخفض لشراء سندات الباندا في الصين.

- الحصول على عائد بقيمة 3.5% سنويًا لأجل 3 سنوات.

- شراء سندات باندا بنحو 3.5 مليار يوان صيني.

مكاسب مصر من شهادات الباندا

- تتميز سندات باندا بأنها مُدعمة بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإفريقي للتنمية.

- السوق الصيني يُعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.

- سندات باندا نجحت في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

- يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر «COP 27».

- سندات الباندا بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.