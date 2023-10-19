وقفة لطلاب «هندسة الإسكندرية» تضامنا مع الشعب الفلسطيني (صور)

نظم اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وقفة تضامنية حدادًا على أرواح شهداء فلسطين، ونصرًا وتضامنًا للقضية الفلسطينية، ورفضًا للعدوان الاسرائيلي على غزة، وما يتعرض له أهالي غزة من انتهاكات غير آدمية ومحاولات لتهجيرهم.

وجاءت الوقفة ضمن دعوة وجهها اتحاد طلاب هندسة إسكندرية، عبر صفحته الرسمية لطلاب الكلية، داخل أسوار الكلية تنديدًا بما يحدث من اعتداءات في فلسطين ورفضًا لتهجير الفلسطنييين، وتصفية القضية الفلسطينية، حيث شارك في الوقفة عدد كبير من طلاب كلية الهندسة.

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وقال المهندس محمد بدوي نائب رئيس الإتحاد، في بيان، إنّ الدعوة أتت لنصرة أهلنا وأشقائنا في فلسطين ورفضًا لما يتعرضوا له من اعتداءات ورفضًا لتهجير الفلسطنيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، والتي أشارت إليها القيادة السياسية بالدولة، مضيفًا أنّ الاتحاد قد قرر إيقاف جميع الأنشطة الطلابية بالكلية، خلال الأيام المقبلة، حدادًا على أرواح وشهداء الشعب الفلسطيني.

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

وقال الطالب عبدالرحمن حمدي، مستشار اتحاد طلاب هندسة إسكندرية، إن الوقفة أتت في ظل المشاهد المروعة وسقوط الكثير من الشهداء من أهلنا في فلسطين، والشعور بالمسؤولية الكبيرة تجاه الأحداث الجارية في فلسطين.