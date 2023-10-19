نقابة «التشكيليين» تدعو الفنانين إلى دعم فلسطين بمعرض فني

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني عن إقامة معرض فني بمقر النقابة دعام للأشقاء الفلسطينيين، بسبب التصعيد العسكري في قطاع غزة، والعدوان الوحشي على المدنيين.

إقامة معرض فني لصالح الفلسطينيين

وأوضحت النقابة في بيان صحفي تعلن نقابة الفنانين التشكيليين عن إقامة معرض فني لصالح الفلسطينيين، لذا يدعو مجلس الإدارة جموع الفنانين التشكيليين للمشاركة بأعمالهم في المعرض، الذي سيقام خلال الفترة القادمة دعما للفلسطينيين، على أن يتم استلام الأعمال اعتبارا من يوم السبت المقبل 21 أكتوبر لمدة أسبوع بمقر النقابة، ويبدأ المعرض بالقاعة المستديرة بدار الأوبرا المصرية في الأسبوع التالي.

وفي السياق نفسه، كانت نقابة الفنانين التشكيليين أكدت دعمها لموقف الرئيس السيسي، من القضية الفلسطينية، وكذلك موقفه من رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، معبرة عن استعداها للاحتشاد في مليونيات، واعتبار والأراضي المصرية وسيناء خطا أحمر لأمن واستقرار مصر.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني والقضايا العربية

وأعلنت النقابة دعمها بقوة حقوق الشعب الفلسطيني وقضيانا العربية في وجود دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ورفض الانتهاكات التي يقوم بها العدوان على غزة والضفة والقدس، في محاولة للقضاء على الشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية.