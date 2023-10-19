محافظ القليوبية: إجراءات حاسمة للتيسير على المستثمرين وتشجيع الصناعة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة المناطق الصناعية، أكد خلاله أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير المناطق الصناعية والشؤون الاقتصادية والاستثمار والإسكان والتخطيط العمراني والأملاك والشؤون المالية والإدارية والشئون القانونية والبيئة بالمحافظة.

دفع عجلة التنمية والإنتاج

ناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من تعديل نشاط ومنح مهلة لتنفيذ النشاط والتنازل للغير والحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط وإجراءات عقود الإيجار وغيرها لاتخاذ الإجراءات القانونية، تشجيعًا للاستثمار ودفع عجلة التنمية والإنتاج.

أعمال مشروع الصرف الصناعي بمنطقة الشروق

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عرض كتاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخصوص تحويل مبلغ 36 مليون جنيه لصالح المحافظة لتنفيذ أعمال مشروع الصرف الصناعي بمنطقة الشروق الصناعية من اجمالي المبلغ المخصص للمشروع 230 مليون جنيه، ليكون إجمالي ما تم تقديمه لتنفيذ الأعمال حتى تاريخه 66 مليون جنيه

كما وافق المجلس على عرض كتاب مديرية الإسكان والمرافق بشأن محضر اجتماع لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 250 سنة 2021 بخصوص تحديد القيمة الايجارية لعدد 4 غرف بالمقر الإداري للمناطق الصناعية بعرب العليقات بالخانكة لتأجيرهم لصالح مركز الشبكات الأرضية لاستغلاله كمقر للمركز، كما تم مناقشة تقرير اللجنة المشكلة بقرار السيد السكرتير العام رقم 64 لسنة 2023 بخصوص فحص ومراجعة الأعمال المنفذة وكافة إجراءات عملية إحلال وتجديد شبكة الإنارة بالمنطقتين الصناعيتين (الصفا - الشروق) بمركز الخانكة وإجراءات طرح وإسناد العملية المشار إليها والنزول للمعاينة على الطبيعة لمطابقة الأعمال المنفذة فعليا وبيان مدى اتفاقها مع كراسة شروط طرح العملية وبيان الأعمال والحالة الفنية للأعمال التي تم تنفيذها، وبيان ثمة مخالفات شابت أي مرحلة من مراحل العملية.

خدمة المستثمرين فى أي مكان

وأكد المحافظ حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين مشيرا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية ومصر كلها .

وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لا سيما الإقتصادية، موجها بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد بإعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف المحافظ أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي، والمحافظة توفر كل الدعم والتسهيلات، بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة لتنميتها ودفع عجلة الاستثمار بها.