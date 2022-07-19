«شباب القليوبية» تبحث زيادة فرص الاستثمار وتوفير الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب

استقبل اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب، والدكتور محمد القوصى معاون وزير الشباب لعقد الاجتماع المفتوح مع رؤساء مجالس الإدارات ومديري مراكز الشباب التي لديها أماكن مطروحة للاستثمار بحضور الوكلاء والمعاونين وأعضاء لجنة الاستثمار بالمديرية، لمناقشة الإجراءات اللازمة للطرح الاستثماري.

مضاعفة المشروعات الإستثمارية

وعبر الصبروط شكره عن تقديره للجنة الاستثمار بوزارة الشباب والرياضة على جهودها لزيادة المشاريع الاستثمارية على مستوى المحافظة لتصبح من أوائل المحافظات فى تنمية الموارد وفتح مصادر مالية جديدة تساعد على توفير أنشطة متنوعة ومختلفة على مستوى عالى وتقدم الخدمات بشكل لائق بحياة المواطن.

وأضاف أن الاهتمام الأول لوزارة الشباب والرياضة فى ظل قيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ينصب على الطرح الاستثماري لما حققه على أرض الواقع فى نشر الأنشطة البدنية والرياضية والاجتماعية المختلفة وجذب أكبر قاعدة من العضويات بمراكز شباب القرى، التى أصبحت فى مستوى مراكز المدن بالمشاريع التى قدمت أنشطة مختلفة على ثقافة الريف المصرى.

رصد احتياجات مراكز الشباب

وفي كلمته أكد الدكتور محمد عبدالقادر أن الوزارة ترصد احتياجات مراكز الشباب وتساعد فى تذليل المعوقات التى تواجهها وتحتفظ على كيانها وحقوقها فى مجال الاستثمار، وتضع مصلحة مراكز الشباب في المرتبة الأولى.

كما تطرق عبد القادر إلى عائد المشاريع الاستثمارية وليست مالية فقط، بل اجتماعية حيث تتيح فرص عمل لكثير من الشباب وتسهم فى تقليل نسبة البطالة، وعلى الجانب المحلى استطاعت وزارة الشباب والرياضة توفير أموال كانت تتكبدها الدولة من أجل إنشاء مثل هذه المشاريع الاستثمارية.

وعُرض خلال الاجتماع أيضا أهم وآخر الانجازات الاستثمارية بالمحافظة، و ما تسعى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتحقيقه فى المجال الاستثماري، حيث وصلت القيمة الإنشائية إلى 154 مليون جنيه، والقيمة الإيجارية الكلية إلى 136 مليون جنيه لتصل نسبة الوزارة إلى 3 مليون و40 ألف.