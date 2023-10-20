15 مليار دولار استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نجحت مصر في جذب استثمارات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، على هامش مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى قمة «الحزام والطريق» بالصين، بما يؤكد جاهزية البيئة الاستثمارية المصرية لجذب الاستثمارات العالمية.

رئيس الوزراء يتفق مع شركتين صينيتين على تنفيذ «مشروعات خضراء»

ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، أن هناك 14.75مليار دولار استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يتفق مع شركتين صينيتين على تنفيذ «مشروعات خضراء» خلال قمة «الحزام والطريق» وهما:

الشركة الصينية «United Energy»

- مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر.

-6.75 مليارات دولار حجم الاستثمارات.

الشركة الصينية «China energy»

مشروع لتشغيل مجمع الإنتاج كلورايد البوتاسيوم باستخدام محطات طاقة متجددة

- 8 مليارات دولار حجم الاستثمارات.

اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما شهد رئيس الوزراء بالعاصمة الصينية «بكين»، مراسم توقيع اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.