«معلومات الوزراء»: 13,7 مليون عامل في مجال الطاقة المتجددة عالميا

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنّ عدد العاملين في مجال الطاقة المتجددة عالميا وصل إلى 13.7 مليون في 2022، بزيادة قدرها مليون وظيفة عن عام 2021، وارتفاعا من إجمالي 7,3 مليون في عام 2012 وفقا لتقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة العمل الدولية.

إجمالي الوظائف العالمية في الطاقة المتجددة

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عبر صحفته الرسمية على فيس بوك، أنّ 41% من إجمالي الوظائف العالمية في الطاقة المتجددة يتركز في الصين في المرتبة الأولى، يليها الاتحاد الأوروبي والبرازيل وأمريكا والهند.

أما عن إجمالي عدد الوظائف وفق كل قطاع من الطاقة المتجددة بالمليون وظيفة، فهو كما يلي.

4.9 مليون للطاقة الشمسية.

3.58 مليون للطاقة الحيوية.

2.49 مليون للطاقة الكهربائية.

1.4 مليون طاقة الرياح.

تعظيم دور الطاقة المتجددة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وخلال الاجتماع استعرض وزير الكهرباء أبرز الجهود التي تعمل عليها الحكومة لتعظيم دور الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة.