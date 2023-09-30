مصر تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة

سعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في تنويع مصادر الطاقة، والطاقة المتجددة والنظيفة، وذلك جعلها تأخذ مكانتها في مركز متقدم في قطاع الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غذ خطت خطوات سريعة نحو ريادة المنطقة في الهيدروجين الأخضر، وتمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لتقرير أعدته وزارة الكهرباء.

الطاقة المتجددة

ووفقًا لتقرير أعدته وزارة الكهرباء، تستهدف مصر وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء لحوالي 42% بحلول عام 2035، لتشمل 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح، و21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة.

مصر نجحت في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة لحوالي 20% في 2022

وتمكنت الدولة المصرية من النجاح في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء لحوالي 20% في 2022.

مصر تمتلك 3 مزارع كبيرة للرياح

أما طاقة الرياح، فإن مصر تمتلك 3 مزارع كبيرة للرياح، منها أكبر مزارع الرياح في المنطقة وهي محطة حبل الزيت التي تقع في منطقة جبل الزيت على مساحة 100 كيلومتر، ضمن مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة على طول الطريق من القاهرة إلى البحر الأحمر، مرورا بالزعفرانة والفرقة وغيرها من المدن المصرية.

يضم المشروع الأول من محطة حبل الزيت نحو 120 توربين رياح، بقدرة 240 ميجا وات، وربط نحو 100 توربين منها بشبكة الكهرباء القومية، والمشروع الثاني يضم 110 توربينات بقدرة 220 ميجا وات، المرحلة الثالثة تضم 6 توربينات بشبكة الكهرباء بقدرة 120 ميجاوات.