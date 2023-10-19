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استشهاد 69 فلسطينيا وإصابة 1300 جريح بالضفة الغربية منذ «7 أكتوبر»

كتب:

هانى حسن
01:34 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية، وصل إلى 69 شهيدا وأكثر من 1300 جريح، منذ عملية طوفان الأقصى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، قبل قليل. 

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر على التوالي، واستهدافه بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.  

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