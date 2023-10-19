«القومي للمرأة» يعقد ندوات تثقيفية للسيدات في مراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في العديد من المجالات على مدار الأيام الماضية، والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.

ندوة توعوية بكلية التربية بجامعة المنيا

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس في المنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية حيث تم تنفيذ ندوة توعوية بكلية التربية بجامعة المنيا ضمن فعاليات حملة «بلدي أمانة» لـ800 طالبة، إلى جانب تنفيذ تدريب ميداني لـ20 طالبة بكلية الآداب قسم دراسات سكانية بالتعاون مع مديرية الصحة، حيث تستهدف تلك الأنشطة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع.

ندوة عن الوعي البيئي بمدرسة المحلج

وأضافت دكتورة منال أبو سمرة، أنه تم عقد ندوة عن الوعي البيئي بمدرسة المحلج للتعليم الأساسي بالتعاون مع مديرية التعليم حيث دارت حول دور المجلس القومي في حملة «بلدى أمانة»، و أهمية الأمن والأمان في ظل الظروف الراهنة وأهمية الحقوق السياسية التي تتمتع بها المرأة و دورها في المشاركة في الانتخابات، كما نظم المجلس دورة تثقيفية للرائدات الريفيات لتوعية السيدات بكيفية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أمان لشؤون المرأة وأعضاء رحلة المليون للتوعية بسرطان الثدي.