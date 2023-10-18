وزير التعليم يفتتح توسعات عدّة مدارس في السويس

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أعمال التوسعات بعدد من المدارس بالمحافظة، فضلا عن افتتاح مدرسة جديدة.

رافق الوزير والمحافظ خلال زيارتهما، اللواء يسري عبدالله سالم مساعد الوزير، لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب حسن، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس.

كما افتتح وزير التعليم ومحافظ السويس، توسعات مدرسة الشهيد فاضل سالم بحي السويس، والتي تضم 1985 طالبًا، ويبلغ عدد المباني بها 6، وعدد فصول المبني الجديد 29، كما تفقدا بعض فصول رياض الأطفال بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، لافتتاح التوسعات بمدرسة محمد عبد اللطيف الشيمي بحى فيصل، حيث يبلغ عدد طلابها 870 طالبًا، ويبلغ عدد فصول المبنى الجديد 48 فصلًا.

كما افتتح الدكتور رضا حجازي، واللواء عبد المجيد صقر، مدرسة الدكتورة هويدا أبو العطا للتعليم الأساسي في حي فيصل، والتي يبلغ عدد الطلاب بها 289 طالبًا، وتشتمل على 540 مقعدًا، و33 فصلًا.

وافتتح الوزير والمحافظ، التوسعات بمدرسة سيد أبو الرجال، ويبلغ عدد الطلاب بها 1702 طالب، وتضم مبنيين أحدهما مبنى جديد يتضمن 18 فصلًا.

واختتم الوزير ومحافظ السويس الجولة، بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة النيل الدولية بحي السويس، والتي تضم جميع المراحل التعليمية بعدد فصول 40 فصلا على مساحة 11 ألفا و500 متر مربع.