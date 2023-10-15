محافظ أسيوط يتابع جهود مبادرة «100 يوم صحة».. 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الجهود المتواصلة من مديرية الصحة وإداراتها المختلفة في تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 يوم صحة» للكشف الطبي على المواطنين بالمجان، من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة بجميع المراكز والقرى والأحياء، بعد مد العمل بالحملة بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

جودة الخدمات الصحية

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية تستهدف توصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين في أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم وهو الذي يعكس حرص الدولة والحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم اقتصارها على المنشآت الصحية فقط، لافتا إلى أن الحملة تعد نتاجًا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة.

فرق طبية ثابتة ومتنقلة

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة قدمت كل أوجه الدعم لإنجاح فعاليات هذه الحملة الكبيرة التي تقدم خدماتها من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة للمواطنين في المناطق المحرومة والنائية.

من جانبه قال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن فعاليات الحملة مستمرة بالقرى والمراكز والأحياء من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة، مشيرا إلى متابعته المستمرة للحملة، ويتم تكثيف الجهود لإجراء العمليات الجراحية المجانية للمواطنين كل يوم جمعة من كل أسبوع بالمستشفيات التي تم تخصيصها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة.