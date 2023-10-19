«الصحة» تضع خطة لمواجهة أمراض الشتاء.. ومستشفيات الصدر تعمل 24 ساعة

أعدت وزارة الصحة والسكان خطة لمواجهة الأمراض الفيروسية وخاصة «التنفسية» التي تنتشر خلال فصل الشتاء، لرفع التوعية المجتمعية، وتوفير البروتوكولات العلاجية دون نقص للأدوية والمستلزمات الطبية، واستعداد مستشفيات الصدر لاستقبال المرضى على مدار الـ24 ساعة.

رصد كامل للوضع الوبائي المتعلق بالأمراض التنفسية

وأكدت وزارة الصحة والسكان في خطتها التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن هناك منظومة رصد كامل للوضع الوبائي المتعلق بالأمراض التنفسية، ومعرفة أماكن الانتشار والمحافظات التي تزداد بها الأمراض الفيروسية عن غيرها، والعمل على التطعيم ضد الأمراض التى يمكن الوقاية منها بالتطعيم .

وتشمل الخطة التثقيف الصحي والذي يجرى على كل المستويات والمشاركة المجتمعية في عملية التثقيف، مشيرة إلى رفع أعلى درجات الاستعداد في المعامل، وكذلك المستشفيات خاصة مستشفى الصدر ويبلغ عددها 32 مستشفي وتكثيف تواجد الأطباء.

الاستعداد في المعامل المركزية والفرعية بالمحافظات

وأشارت إلى أنه لنجاح الخطة لابد من تكثيف الرصد ومتابعة المخالطين للمصابين بالأمراض المعدية، وإبلاغ الغرف الوقائية على مستوى الإدارات والمحافظات حال حدوث أي زيادة في إعداد الحالات المصابة بالفيروسات التنفسية عن الفترة السابقة، وتدريب العاملين فى الإدارات الصحية على أعمال الرصد الوبائي لأمراض الشتاء، وكيفية الاستعداد في المعامل المركزية والفرعية بالمحافظات.