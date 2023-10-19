رئيس مركز ملوي يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف السيارات

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، للتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لدخولها الخدمة.

إنشاء مجمع مواقف السيارات

من جانبه، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي، أعمال إنشاء مجمع مواقف السيارات بجوار السكة الحديد للوقوف على نسب التنفيذ والمواعيد المحددة للانتهاء من أعمال الإنشاء.

تسهيل حركة المواطنين

وأوضح رئيس مركز ملوي أن مجمع مواقف السيارات الأجرة الجديد بالمدينة سيقام على مساحة 6200م، من الناحية الشرقية على ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، والذي سيضم جميع المواقف، ما يساهم في تخفيف الضغط على المدينة وتسهيل حركة وانتقال المواطنين والعمل على راحتهم وتحقيقاً للسيولة المرورية، ومنع أي سيارة أجرة من القيام بالتحميل من خارج الموقف المخصص لها .