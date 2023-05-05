محافظ الشرقية يوجه بالمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تعريفة الركوب

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مدى التزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب المحددة، وذلك بعد تحريك أسعار السولار وتثبيت سعر البنزين، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

شن حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة

وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بالشرقية بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف ورؤساء المراكز والمدن بشن حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة، مؤكداً أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب عن الحد المسموح يتم وقف خط السير فوراً واتخاذ اللازم قانوناً.

تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين

وفي هذا الإطار قام رؤساء المراكز والمدن بالمرور علي مواقف سيارات الأجرة والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

ناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية عن التي تم الإعلان عنها، مؤكداً أن غرفة عمليات المحافظة في حاله انعقاد دائم لتلقي شكاوى المواطنين من خلال الاتصال علي الخط الساخن لإدارة الأزمات والكوارث 2303693 055 على مدار اليوم.