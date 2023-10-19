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أعضاء النواب يرفعون أعلام فلسطين تأييدا لموقف الرئيس السيسي بشأن غزة

كتب:

محمد يوسف
02:11 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

رفع عدد من أعضاء مجلس النواب علم فلسطين خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، والتي عقدت لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي ورفض مخطط تهجير أهالي غزة الى سيناء.

وأدان مجلس النواب خلال الجلسة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والمجازر الوحشية وقتل الطفال والنساء، والتي ترقى إلى جرائم حرب وتصفية عنصرية.

ووقف النواب لأكثر من دقيقتين حدادا على أرواح شهداء فلسطين في بداية الجلسة.

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