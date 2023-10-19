«مستقبل وطن» بالفيوم يشيد بموقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

أشادت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الفيوم، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاء القضية الفلسطينية، وتصريحاته التي أوضحت الموقف المصري الحاسم والواضح نحو أشقائنا الفلسطينيين، مؤكدةً دعم وتأييد موقف مصر تجاه فلسطين، ورفضها التام لتهجير الإخوة الفلسطينيين من أراضيهم بصورة قسرية، أو تصفية القضية الفلسطينية عسكريًا.

وطالبت أمانة الفيوم لحزب «مستقبل وطن» برئاسة النائب عبد القادر الجارحي، في بيان لها بضرورة إيقاف التصعيد العسكري غير المبرر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بصورة فورية، والتوقف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، محذرًا من التداعيات والمخاطر الجسيمة لذلك التصعيد.

مطالب بإيصال المساعدات لغزة

وناشد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الفيوم، بسرعة فتح المسارات الآمنة لتتمكن سيارات المساعدات الغذائية والطبية من العبور وإيصالها إلى أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تأييد مطلق للرئيس السيسي

وشدد الحزب على تأييده المطلق، فيما أعلنه من أنّ الأراضي المصرية ومعها القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كلاهما بمثابة خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منهما بأي حال من الأحوال.

وأكّدّ الحزب استجابته السريعة بكل القيادات والأعضاء والكوادر في مختلف مراكز محافظة الفيوم، لمشاعر المصريين التلقائية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين من خلال تنظيم وقفة احتجاجية في ميدان السواقي، أمس.

مطالب للمجتمع الدولي بالتدخل

ووجه الحزب رسالة للمجتمع الدولي والمؤسسات والأحزاب والبرلمانات في مختلف أنحاء العالم، طالبه خلالها بإيقاظ ضميرهم الإنساني وتحمل المسؤولية والتدخل لوقف تلك الاعتداءات الوحشية والجرائم في حق الشعب الفلسطيني بصورة فورية عاجلة.

إدانة قصف المستشفى المعمداني

وأدان الحزب، قصف مستشفى المعمداني بغزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا على إنّ ما حدث جريمة إنسانية تضاف إلى سلسال الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في أشقائنا الفلسطينيين.