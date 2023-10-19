جامعة أسيوط: ندعم قرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

أعلنت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، بكامل هيئاتها من مجلس الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والطلاب، تأييدها الكامل ودعمها المطلق لقرارات الرئيس السيسي لحماية للأمن القومي المصري، ودعم الاستقرار والسلام بالمنطقة، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

رفض مخططات الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت الجامعة في بيان رسمي رفضها لكل مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلي تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، لمخالفتها قواعد القانون الدولي الإنساني، وما يعد أيضا اعتداءا سافرا علي حدود الدولة وهو ما ترفضه مصر تحت أي ظرف.

الجامعة تؤيد المفاوضات

كما أيدت الجامعة في بيانها دعوة القيادة المصرية لطرفي الصراع بالعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بالسلام العادل الذي يضمن حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلبه الاحتلال منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.