قوافل البنك الزراعي تصل قرى الشرقية لتوعية المواطنين بالخدمات التمويلية

استمرارا لمسيرة قوافل باب رزق التي يطلقها البنك الزراعي المصري المملوك للدولة في كافة أنحاء الجمهورية، بهدف دعم ومساندة المواطنين وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر، لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة، انطلاقا من توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، انطلقت اليوم قافلة باب رزق في قرى محافظة الشرقية.

وانطلق ت القافلة تحديدا من قريتي البلاشون وبني صالح بمركز بلبيس، للتعريف ببرنامج التمويل متناهي الصغر باب رزق والذي يستهدف تمكين المرأة والشباب وصغار المزراعين، من خلال اتاحة قرض صغير يصل إلى 15000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة ،حيث يعتبر برنامج باب رزق فرصة مثالية للراغبين في العمل بالأنشطة الحرفية والمهن الحرة والصناعات اليدوية والتجارة، لتوفير مصادر جديدة ومستدامة للدخل بما يسهم في رفع مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف.

ويعمل البنك الزراعي المصري من خلال تلك القوافل جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ويساهم بقوة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير القرى، من منطلق دوره الوطني كأحد المؤسسات المصرفية التنموية المتخصصة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك بتعزيز دوره في عدد من المجالات أبرزها التوسـع في إتاحة ومنح التمويل للأنشطة الزراعية والإنتاجية والريفية بالقرى لتحسين مستوى الدخل، وتطوير وزيادة الخدمات المصرفية بجميع القــرى، بما يستهدف تحقـيـق الشــمـول المالــي والمساهمة في توفير فرص العمل والتشغيل لأبناء القـرى.

التوعية بالخدمات المصرفية

كما تستهدف قوافل البنك الزراعي التوعية بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لإتاحة كافة خدماته المالية لسكان الريف، وتوعيتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بهدف حثهم على التعامل مع القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي، حيث يقوم البنك خلال تلك القوافل بإصدار بطاقات (ميزة ) بالمجان لسكان القرى لتشجيعهم على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ،وهو ما يواكب جهود البنك للتوسع في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في كافة قرى ومراكز الجمهورية.

برنامج باب رزق

ويعتبر برنامج باب رزق هو أحد أهم البرامج التمويلية التي يتيحها البنك بصورة البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط لأصحاب الحرف اليدوية والمهن الحرة وأيضا السيدات من ربات البيوت لاستغلال مهاراتهم في القيام بأعمال مستقلة تحقق لهم أرباح ومكاسب، ومع نجاح تلك الأعمال ورغبتهم في توسيع نشاطهم سيواصل البنك دعمهم باتاحة تمويل جديد يصل إلى 50 ألف جنيه بنفس الإجراءات البسيطة.