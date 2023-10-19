محامو الدقهلية: ندعم قرار الرئيس السيسي برفض تهجير الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة المحامين في محافظة الدقهلية، بمدينة المنصورة، وقفة أمام مجمع المحاكم، لدعم الشعب الفلسطيني وتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفض تهجير أهالي غزة.

وقفة سلمية لدعم فلسطين وقرار الرئيس السيسي

وقال محمد الغمري، نقيب المحامين في الدقهلية، نحن متضامنون مع الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني والاحتلال والغزو، ولابد أن يكون لنا وقفة ضد هذه المجزرة التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني، لأن هذه جريمة ضد الإنسانية، وسنكمل تضامن مع الشعب في غزة.

وتابع «الغمري»: «نثني على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع التهجير، لأن ذلك لصالح القضية، الرئيس السيسي رجل مصري وعربي خالص يحافظ على القضية، ونؤيده ونقول لا بتهجير أشقائنا».

نؤيد قرار السيسي لا لتهجير الفلسطينيين

وأضاف محمد محب، محام بالمنصورة: «نقدم التعازي لأهالينا في فلسطين الذي تنفذ إسرائيل في حقه مجزرة كاملة ويتم إبادته، والشعب المصري يسانده»، مشددًا على أن «المخطط معروف وواضح وهو خلق قصة التهجير والقمع كل ذلك معروف ونؤيد قرار السيسي لا لتهجير الفلسطينيين لأنه في حال تهجيره انتهت القضية للأبد».

وواصل حاتم شوقي، وكيل نقابة المحامين بالدقهلية: «اليوم نقف وقفة تضامنية لنعلن موقفنا الدعم للقضية الفلسطينية ونقول لا لتهجيرهم، ونحن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبًا وقالبًا والعالم يعلم أن هذه صفقة القرن هدفها تهجير الشعب من أرض غزة ستظل فلسطين أشعلها وعاصمتها القدس».