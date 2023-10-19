أحمد الخطيب: إسرائيل تستخدم «القوة الباطشة» في الحرب على الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب إن العالم بأجمعه منشغل بما يحدث في فلسطين، لأنها قضية «إنسانية» بالأساس، في ظل مشاهد القتل والخراب والدمار في غزة، موضحا أن إسرائيل تستخدم القوة الباطشة في الحرب على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف الخطيب، خلال تقديم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»: «العالم كان متعاطفا مع إسرائيل بسبب ما حدث في 7 أكتوبر، وبدأت الحالة تتغير نتيجة القصف والقتل من إسرائيل للمدنيين والأطفال حتى ما حدث أول أمس بشأن قصف المستشفى المعمداني، رغم أن المنشآت المدنية محرمة دوليا».

إسرائيل تخالف قوانين الحروب

وأوضح: «الحروب لها قوانين منذ قديم الأزل منها عدم الاعتداء على المستشفيات أو المدارس أو النساء أو الأطفال، وقُتل نحو 500 شهيد في قصف مستشفى المعمداني، وهذا المشهد قلب الدفة، فقد انقلب العالم كله إنسانيا رغم محاولات التزييف، ومحدش صدق الرواية الإسرائيلية بأن القصف الغاشم كان مصدره الفصائل المسلحة الفلسطينية».