محامو الدقهلية ينظمون وقفة لدعم الشعب الفلسطيني

يستعد المحامون في محافظة الدقهلية، صباح اليوم الخميس، لتنظيم مظاهرة سلمية، أمام مجمع المحاكم بمدينة المنصورة، لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير أهالي غزة من أراضيهم، وذلك لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض نقلهم إلى سيناء.

وقفة احتجاجية لدعم الشعب الفلسطيني

وقال محمد حماد، محامي جنايات بالمنصورة، في تصريحات لـ«الوطن»: «سننظم اليوم وقفة احتجاجية سلمية هدفها التضامن ودعم الشعب الفلسطيني بسبب الأحداث الإجرامية والدامية التي تشهدها غزة، والتي راح ضحيتها المئات من الأطفال والنساء والشباب والعديد من المدنيين الذين لا ذنب لهم في هذه المجازر التي تحدث ومطالبتهم بإيقاف العدوان على غزة».

وتابع: «نحن نؤيد قيادتنا السياسية الحكيمة قلبًا وقالبًا، ونحن ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة، ويجب أن يحافظوا على أرضهم ويدافعوا عنها لآخر نفس، ولا يتركوها للغرباء والمحتل، هذه أرضهم وعرضهم وشرفهم، ومصر لم ولن تقصر في تقديم المعونات للشعب الفلسطيني».

الرئيس السيسي لم يتأخر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

في السياق، قال أحمد الصعيدي، محام حر بالمنصورة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول الداعمين للشعب الفلسطيني وهذا ليس بغريب عليه ولا على الشعب المصري بالرغم من الظروف العصيبة إلا أنه لم يتوانى لحظة في تقديم المعونات والدعم لفلسطين.

وأكد: «نحن ندعمهم ولو بأقل الإمكانيات حتى نخبر العالم أجمع بأن هذه المجزرة ضد الإنسانية وتجردت من مشاعرة الرحمة مناظر تقشعر لها الأبدان، وكذلك لم نسمح لمخططات العدو أن تنفذ وهي أن يترك الفلسطينين في أراضيهم، ولن نفرط بأي قطعة ولو بجزء بسيط من أرضنا هذه وطننا وأرضنا وشرفنا التي ارتوت بدماء شهداء سيناء سنحافظ عليها لآخر نفس فينا».