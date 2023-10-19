وكيل «صحة الشرقية» يتابع استعدادات مستشفى الأحرار لاستقبال مصابي غزة

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة لمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لمتابعة الاستعداد لاستقبال مصابي غزة.

متابعة استعدادات مستشفى الأحرار لاستقبال مصابي غزة

جاء ذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة، بحضور الدكتور سامح حسين مدير عام مستشفى الأحرار، لمتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، والاطمئنان علي انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر كافة فصائل الدم ومشتقاته، والأمصال واللقاحات المختلفة، ومضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ وبالأقسام الحرجة.

انتظام العمل بقسم العمليات الجراحية

وتفقد وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق له الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من انتظام العمل بقسم العمليات الجراحية، والجراحات التخصصية، وإجراء جراحات العيون بها، وبعض الجراحات ذات المستوى الثالث، وأكد وكيل الوزارة على أهمية الإنتهاء من قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، متفقداً قسم عناية الطوارئ بعد تطويرها، مشيداً بسرعة الإنتهاء منها في عدة أسابيع، والتي تسع لعدد 10 أسرة، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

كما تفقد «مسعود» قسم العناية المركزة للأطفال والتي تسع لعدد 11 سريرًا، وقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والتي تسع لعدد 8 أسرة، والعناية المركزة لأمراض القلب، والتي تسع أيضاً لـ8 أسرة، وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتنفيذ خطة الطوارئ بالمستشفى، واطلع على جداول النوبتجيات بالأقسام الطبية، وخاصة الحرجة منها، كما تفقد قسم الحروق، وحرص على الاستماع إلى المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

كما تفقد أعمال التطوير الجارية لتوسعة ورفع كفاءة العيادات الخارجية، لإضافة تخصصات طبية أخرى، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى، كما تفقد الأقسام الداخلية بالدور السادس، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها، وقام بمناقشة مدير عام المستشفى عن خطة الطوارئ، ومدى احتياجات المستشفى من أعمال التطوير والقوى البشرية، وفقاً للأولويات، وعدد الأسرة الشاغرة، وإجراءات الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، وإجراءات صيانة الأجهزة المعطلة بالأقسام الطبية بالمستشفى.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن تداعيات الأزمة في قطاع غزة، وتعليمات وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة، والتعاون الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الطبية التابعة للصحة، ومسئوليات وكلاء الوزارة المباشرة عن كافة المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على احتياجات المستشفيات المختلفة، والعرض بأي منها علي معاليه، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة بها.