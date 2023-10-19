«الصحة»: دعم الأطقم الطبية في شمال سيناء للتعامل مع أي طارئ

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ هناك توجيه واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتأكد من جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع أي نتائج أو أحداث طارئة بسبب الأحداث في قطاع غزة.

الوزارة تتحرك لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن الوزارة تتحرك في هذا الإطار على أكثر من محور رئيسي للتأكد من زيادة أعداد وكفاءة الفريق الصحي الموجود في شمال سيناء أو المحافظات القريبة منها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ المحور الثاني هو التأكد من أعداد الأسرّة في الأقسام الداخلية والرعايات المركزة جاهزة لاستقبال أي مصابين، أما الأمر الثالث فهو التأكد من توفر الأدوية والمستلزمات والمخزون الكافي من الدم.

خطورة قطع المياه عن الفلسطينيين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «نتيجة لقطع المياه عن الفلسطينيين، فإن بعض الامراض والأوبئة قد تظهر، وبالتالي فإن هناك خطة للقطاع الطبي الوقائي للتعامل مع أي احتمالات لأمراض وبائية»، مؤكدا دعم الأطقم الطبية في شمال سيناء بفرق من الأطباء في تخصصات كثيرة منها العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحات الأوعية الدموية والجراحة العامة.