في ذكرى ميلادها.. معلومات عن الفنانة ليلى فوزي

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ليلى فوزي، والتي ولدت يوم 20 أكتوبر، واحدة من أجمل نجمات السينما في القرن الماضي، بدأت مشوارها الفني في فترة الأربعينيات من خلال فيلم مصنع الزوجات عام 1941 مع محمود ذو الفقار وكوكا ومن إخراج نيازي مصطفى.

وقدمت فوزي، على مدار مشوارها الذي استمر نحو 60 عامًا أكثر من 100 عمل، واستمر عطاءها حتى وفاتها في 12 يناير عام 2005، وكان آخر ظهور لها من خلال مسلسل فريسكا عام 2004.

ذكرى ميلاد ليلى فوزي

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت بها: هوانم جاردن سيتي، علي الزيبق، الحرملك، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، من الذي لا يحب فاطمة، لما التعلب فات، أبو العلا 90، نسر الشرق.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها: خطف مراتي، من أجل حبي، طريق الدموع، ليلى بنت الشاطئ، حكاية العمر كله، عش الغرام، خبر أبيض، جوز الاتنين، سفير جهنم، تحيا الستات، البؤساء، علي بابا والأربعين حرامي، بورسعيد.

4 أعمال في قائمة أفضل 100 فيلم

وتم اختيار 4 أفلام للفنانة ليلى فوزي، ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهى أفلام رصاصة في القلب عام 1944 مع محمد عبدالوهاب وإخراج محمد كريم، فيلم الناصر صلاح الدين عام 1963 مع أحمد مظهر وحمدي غيث وتجسيدها شخصية فرجينيا جميلة الجميلات، إخراج يوسف شاهين.

ومن بين هذه الأفلام أيضًا فيلم الجبل عام 1965 مع سميرة أحمد وصلاح قابيل وإخراج خليل شوقي، وفيلم اسكندرية ليه؟ عام 1979 مع أحمد زكي ونجلاء فتحي ومحمود المليجي وإخراج يوسف شاهين.