كواليس تصوير فيلم بورسعيد بعد العدوان الثلاثي.. الفنانون خاطروا بأرواحهم

«الله أكبر فوق كيد المعتدي.. والله للمظلوم خير مؤيدي.. أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي بلدي ونور الحق يسطع في يدي»، من أشهر الأناشيد الوطنية التي رجت أركان السينما مع بداية تتر فيلم «بورسعيد» من كلمات عبدالله شمس الدين وألحان محمود الشريف، ليعبر عن بسالة وشجاعة الفدائيين في فترة العدوان الثلاثي، إذ كان الفن دائمًا معبرًا عن أهم الفترات التاريخية التي عاشتها مصر وأبرزها حرب أكتوبر، الذي نحتفل معه باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على النصر العظيم.

فيلم بورسعيد، عُرض في السينما عام 1957، سيناريو وإخراج عزالدين ذو الفقار، حوار علي الزرقاني، بطولة فريد شوقي، هدى سلطان، شكري سرحان، رشدي أباظة، زهرة العلا، ليلى فوزي، أمينة رزق، سراج منير، توفيق الدقن، عدلي كاسب، حسين رياض.

إنتاج فيلم بورسعيد بعد العدوان الثلاثي

لم يكن فيلم بورسعيد، مجرد عمل سينمائي عادي، ولكن خاطر صناعه بأرواحهم من أجل توثيق مرحلة مهمة من عمر الوطن، وحسب ما حكاه الفنان فريد شوقي، في مذكراته، أن إنتاج هذا الفيلم وتنفيذه جاء بعد لقاء مع الرئيس جمال عبدالناصر، والأهم من ذلك أن تصوير المشاهد بالفعل كان على أرض بورسعيد، في ظل وجود الاحتلال الإنجليزي الغاشم.

اخفاء معدات التصوير بسبب تفتيش جنود الاحتلال

«جرى تهريب الكاميرات ومعدات التصوير داخل عدد من مشنات السمك التي وُضعت في مراكب الصيد، وارتدى الممثلين، ملابس الصيادين»، لحظات صعبة عاشها طاقم الفيلم خلال نقل المعدات إلى بورسعيد للتصوير على أرضها إبان العدوان الثلاثي الغاشم، ويضيف فريد شوقي: «في أثناء نقطة التفتيش، جاء ضابط إنجليزي لتفتيش المركب والمشنات، وفي الوقت الذي شعر فيه الجميع بالخوف من اكتشاف حيلة الممثلين، تحدث أحدهم إلى الضابط وحاول إلهاءه، وبالفعل مّر الموقف على خير».

مخاطرة كبيرة عاشها أبطال وصناع فيلم «بورسعيد»، من أجل تجسيد عظمة الفدائيين وفضح العدوان الثلاثي الغادر، بما يحمل دلالة على أن الفن حاضرًا بقوة في أصعب الفترات والمراحل التاريخية، وإصراره على التوثيق دون النظر لأي شئ آخر، تمامًا مثك: «كنا نار أكلت جيوشهم.. نار تقول هل من مزيد؟.. انتصرنا ولسه عارهم ذكرى في تراب بورسعيد».