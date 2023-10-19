«الشباب والرياضة» تنظم ندوة توعوية بإنجازات الدولة ورؤية مصر 2030 في دمياط

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، لقاء وندوة تعريفية عن التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأهم إنجازات الدولة المصرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وشارك في الفعالية 50 شاب وفتاة من أبناء المحافظة بمركز شباب السرو «إدارة السرو»، الذين أبدوا إعجابهم بالبرنامج الذي قدم معلومات عامة، ورفع درجة التوعية بما يحدث في الدولة من إنجازات، وخطة الدولة في التنمية التي لا بد من أن يكون الشباب على دراية بها، بحضور «مدرب التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة».

أهم إنجازات الدولة في التنمية المستدامة

وتحدث المدرب عن مفهوم التنمية المستدامة، إذ أنها تعرف قدرة الدولة على زيادة الموارد المختلفة، من موارد بشرية واقتصادية وطبيعية واجتماعية، وكيفية تدعيمها وأهدافها، ورؤية مصر 2030، وأهم إنجازات الدولة التي حدثت في الفترة الماضية، خصوصا المشروعات القومية.

حياة كريمة أحدثت طفرة في القرى

وتحدث عن المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكيفية العمل على تطوير الصناعة والزراعة، واستثمار الموارد، وخصوصا المورد البشرى، وأهمية التنمية المستدامة في الفترة المقبلة، متناولا مشروع حياة كريمة وعن التغيير الذي سيحدث في الأماكن التي ينفذ بها المشروع.