دمياط تشهد مبادرة «رواد تحيا مصر» للتوعية بأضرار المخلفات الإلكترونية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط فعاليات مبادرة «رواد تحيا مصر» والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن وذلك اليوم باستاد دمياط.

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب فعاليات مبادرة «رواد تحيا مصر» للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب استاد دمياط اليوم 17/10/2023.

التوعية بأخطار المخلفات الإلكترونية

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها على حياة الإنسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الإلكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الإلكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة

وتتضمَّن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية، وإشراف غادة الجابري مدير إدارة الشباب.