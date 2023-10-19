نصائح من وزارة الصحة للحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى

يسعى العديد من الأشخاص إلى تقوية المناعة والحفاظ على هذا الجهاز الهام كثيرا في الجسم لأنه يحميك من الإصابة بالأمراض المختلفة، لذا قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين من أجل الحفاظ على جهاز المناعة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أبرز النصائح للحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى.

نصائح للحفاظ على جهاز المناعة

1- تلقي اللقاحات للتحصين ضد العدوى.

2- تجنب التدخيين لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.

الإكثار من تناول الخضروات

3- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين «ج - سي».

4- الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام لمدة نصف ساعة على الأقل.

5- الحصول على وقت كاف من النوم والراحة يوميا حيث يستمد جهاز المناعة قوته وتكوينه عند النوم.

6- علي الشخص أن يتجنب التوتر والقلق النفسي حتى لا تسوء حالته مع الحفاظ على النظافة الشخصية.

7- الالتزام بالعادات الصحية الهامة مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة التي تتواجد بها.