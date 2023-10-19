«حياة كريمة»: 106 قاطرات محملة بكل مواد الإغاثة تنتظر الدخول إلى غزة

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمشروع «حياة كريمة» إنه لدينا أمل بالدخول بالمساعدات التي تم تجهيزها لأهل غزة، مشيرًة الى أن القافلة بدأت يوم السبت تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ106 قاطرات، محملة بكل الإغاثات المطلوبة، مثل الأدوية والمستحضرات الطبية والمستلزمات والأغذية سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى مواد غذائية متنوعة ومواد صحية وأغطية وملابس وأكفان.

هناك متطوعون من كافة المؤسسات

وأضافت المدير التنفيذي لمشروع «حياة كريمة»، خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك متطوعون من كافة المؤسسات، كما أن الجميع متحمس.

وتابعت «أول ما جينا قعدنا وأعلنا الاعتصام وقاعدين هنا بقالنا يومين والوضع بالنسبة لينا مسألة قضية إنسانية، مفيش حد فينا ليه أي انتماءات سياسية غير إننا بننظر للبعد الإنساني، وأي دولة بتتعرض لكارثة طبيعية أو عدوان المجتمع الدولي كله بيتحرك لإغاثتها ما عدا فلسطين».

واستكملت «إحنا جهزنا القافلة وعندنا خطتين إننا ندخل بكل الإغاثات اللي تبرع بيها المصريين لإخواتهم والخطة التانية أنه يسمح لينا بجزء من القافلة ودا بيعمل عليه المتطوعين».