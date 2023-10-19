فلسطيني يفقد زوجته وتوائمه الأربعة بعد انتظارهم 16 عاما في القصف على غزة

فوق سريرهم الذي أعدته والدتهم بعناية فائقة، بإحدى منازل حي الشيخ رضوان وسط قطاع غزة، يرقد المواليد الأربعة (خالد، وعبد الخالق، ومحمود، ومهى) رفقة والدتهم (وفاء) غرقى في دمائهم، بعد أن استهدفتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي بغارة عنيفة صباح اليوم، قبل أن تتمكن والدتهم من إرضاعهم للمرة الأخيرة.

وعلى مسافة ليست ببعيدة عن حي الرمال الذي دمرته غارات الاحتلال في أولى أيام العدوان، كان المشهد مهيبا، حيث يقف فادي البابا، البالغ من العمر 55 عاما، أمام جثمان زوجته وأطفاله الأربعة، بعد أن رُزق بهم عقب انتظار دام لـ16عاما، ليواري جثمانهم التراب بعد شهر من ولادتهم.

الأب انتظر 16 عاما لولادة أبنائه وبعد شهر استشهدوا بقصف الاحتلال الإسرائيلي

تقول يافا أبو عكر، إحدى أقاربه، إن فادي وزوجته وفاء، رُزقا بالتوائم الأربعة بعد سنوات من الانتظار واليقين، «ما كان بيحكي عن شيء غير أولاده، كان ينام ويصحى جمبهم.. ماكنش مصدق وكل أحلامه كانت إنهم يكبروا ويحكيلهم قد إيه كان مشتاق لهم وظل منتظرهم 16 سنة، وعشان كده خاف عليهم من القصف وانتقل إلى منزل أحد أفراد الأسرة اللي انقصف واستشهدوا فيه».

وكما هو الحال الذي بات معتادا في مستشفيات غزة، التي لم تعد تتسع لمزيد من الشهداء وباتت تعمل بأقل من ربع طاقتها نتيجة الانقطاع المتواصل للكهرباء ونقص المواد الطبية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، فقد اضطر فادي، إلى تكفين زوجته وأطفاله داخل منزلهم الذي لا تزال أصوات الطائرات الحربية الإسرائيلية تحوم حوله، لحين تشييعهم ودفنهم بعد هدوء الغارات المتواصلة على حي الشيخ رضوان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وصل إلى 3500 شهيد و23 ألف جريح.