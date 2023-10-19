سارة حازم: أمريكا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة وليس إسرائيل فقط

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن صباح اليوم الخميس، تابعنا الغارة الجوية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، مشيرة إلى أن المشاهد مرعبة.

اليوم الـ13 للعدوان الإسرائيلي

وأضافت خلال متابعة مباشرة لقناة «أون»، أن الصباح كان هناك بعض الهدوء في قطاع غزة، وكنا نتصور أن يستمر هذا الهدوء، لكن على ما يبدو أن الهدوء لن يكون موجودا هذه الأيام، ونحن في اليوم الـ13 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتساءلت: «هل إسرائيل وحدها هي المسؤولة عن العنف الدائر في قطاع غزة؟ والإبادة الجماعية التي نشاهدها على الشاشات؟ الحقيقة لا، لأن هذه الإبادة الجماعية مسؤول عنها الغرب والولايات المتحدة، والمسؤولون اللي بيكرروا زيارتهم لإسرائيل، ويأكدوا كل يوم أنهم جاءوا من أجل دعم إسرائيل».

محاولة إبادة وتهجير سكان غزة

وتابعت: «هؤلاء يتحدثون عن الرعب الذي يعيشه الإسرائيليون، ولا يتحدث أحد عما يحدث في قطاع غزة من محاولة إبادة وتهجير لسكانه».