كاهن وشيخ يدعمان القضية الفلسطينية.. صورة تكشف اصطفاف الأمة خلف القيادة السياسية

تلاحم وطني يعكس مدى تقارب واتحاد عنصري الأمة المصرية، من خلال اتحاد «عمتي الأوقاف والكهنوت»، رافعين علم مصر ضمن وقفة تضامنية مع القيادة السياسية المصرية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية وذلك بمدينة مطروح، في مشهد أعاد ذكريات ثورة 1919، مؤكدين أن الجميع خلف القيادة السياسية في قراراتها التي تحافظ على الأمن القومي المصري.

الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، أحد عنصري الصورة، أكد أنها تم التقاطها خلال الوقفة التضامنية، لدعم أهلنا في مطروح ومصر للقضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري الذي يرمي إلى تصفية القضية.

تنديد بقتل المدنيين العزل والأطفال والنساء

وأضاف «عبد البصير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوقفة نددت بقتل المدنيين العزل والأطفال والنساء وهدم البيوت وندد بضرب مستشفى المعمداني بغزة والتي راح ضحيتها مئات الأطفال والنساء باعتبارها جريمة حرب تدل على جبن فاعلها.

وشدد على توحيد الصف وأن قوتنا في توحيد جبهتنا الخارجية وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد حتى تعود الراية على المسجد الأقصى وفلسطين مهد النبوات وأرض الرسالات.

وختم حديثه برسالة واضحة مفادها أن مصر قيادة وشعبا حاضرة في المشهد العربي تمد يد العون لكافة أهالي فلسطين عموما ولغزة خصوصا.

سيناء أرض مصرية

من جهته أوضح القمص متى زكريا راعي كنائس مطروح وأحد عنصري تلك الصورة الشهيرة، أن من أرض مطروح البقعة العزيزة ترسل 3 رسائل، الأولى تأكيد أن سيناء أرض مصرية 100% ولا نقبل أو تكون وطن بديلا، سيناء مصرية ونحتفل هذا الشهر بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، التي دفع فيها شهداء مصر دمائهم لاسترداد سيناء.

وأضاف أن الرسالة الثانية هي للتنديد لما يفعله الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يبالي بأي قيم ولا أخلاق ولا إنسانية، ويمارس بلطجة عالمية، ويعاني الأشقاء في غزة من تلك البلطجة، والرسالة الثالثة هي رسالة دعم لهم، مرددا «غزة رمز العزة».