كريم بنزيما يعلن دعمه لأهالي فلسطين.. «كل صلواتنا معهم»

أعلن النجم العالمي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، تأييده لشعب فلسطين، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأعرب عن دعمه لغزة والقضية الفلسطينية.

وجاء إعلانه تأكيدا على تعاطفه الشديد مع الأبرياء الذين يتم قصفهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي.

كريم بنزيما يدعم فلسطين.. « كل صلواتنا معهم»

وفي منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعلن كريم بنزيما لاعب المنتخب الفرنسي السابق، دعمه لفلسطين والقضية الفلسطينية مؤكدا تعاطفه الشديد معهم: «كل صلواتنا من أجل ضحايا غزة ضد القصف الظالم» لتظهر هذه الكلمات مساندته الكبيرة لهم».

لم تكن هذه التدوينة الوحيدة التي يكتبها تضامنًا مع أهالي فلسطين ليعبر عن حبه لهم «كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال».

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

دعم عدد كبير من نجوم كرة القدم الأهالي في فلسطين، على رأسهم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، محمود كهربا لاعب الأهلي، محمود شيكابالا وأحمد زيزو ثنائي الزمالك، محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي.

كما خرج محمد صلاح مساء أمس لدعم القضية الفلسطينية عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على الإنستجرام، ليوجه مجموعة من الكلمات الحماسية لتأييد ومساندة الشعب الفلسطيني جاء مضمونها: «ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع».

وتابع «صلاح» أن جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها، ويجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها كما أنه يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، وذلك لأن سكان غزة يمرون بأوضاع مزرية».