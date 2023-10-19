150 شاحنة محملة بكل مواد الإغاثة بمعبر رفح تنتظر الدخول لقطاع غزة

قال مصطفي عبد الفتاح، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من أمام معبر رفح، إن هناك أكثر من 150 شاحنة تم تجهيزها بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية، وذلك لإنقاذ الشعب الفلسطيني جراء القصف المتواصل الذي يتعرض له من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك وقفة احتجاجية نظمها عدد كبير من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وأصروا على التواجد في المعبر، وأنهم لن يتركوا هذا المكان حتى دخول تلك المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

وأوضح مصطفي عبد الفتاح، أن هناك تجهيزات من جانب السلطات المصرية تمهيدا لدخول تلك المساعدات من حيث تمهد الطريق الواقع بين الحدود المصرية والحدود الفلسطينية.