عاجل.. مصادر: فتح معبر رفح غدا لدخول المساعدات

أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» أن معبر رفح سيُفتح غدا أمام الشاحنات الإغاثية، التي تحمل المساعدات، لدخولها إلى قطاع غزة.

ومساء أمس، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح للسماح بمرور نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من بايدن

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز خلاله على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وسبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت، حيث أعرب الرئيس بايدن، عن الشكر والتقدير لموقف مصر والرئيس السيسي في هذا الشأن.

وأكد الرئيس، خلال الاتصال، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم، ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.