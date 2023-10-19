أفادت مصادر لـ«القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، أن 31 دولة و3 منظمات دولية تؤكد حضورها قمة القاهرة للسلام.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تسعى لإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، بما يتوافق مع الرؤية المصرية التي تدعم الحلول الدبلوماسية، في ظل إيمانها بضرورة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

قمة القاهرة للسلام تعقد بالعاصمة الإدارية

وتعقد قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشارك في القمة دول: قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا، وقبرص.