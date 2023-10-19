جوتيرش: مصدوم من مشاهد الموت والدمار في المستشفى الأهلى بفلسطين

قال أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يدعو حماس لإطلاق صراح المحجزين والمختطفين، كما أدعو السلطة الإسرائيلية للسماح بقوافل المعونة إلى غزة، وهناك الكثير من الشكاوى والمعاناة التي عانى منها القطاع خلال السنوات الماضية، لكن هذه المعاناة لا ترقى إلى مستوى المعاناة التى يعاني منها الشعب الفلسطيني الآن.

ودعا «جوتيرش» خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، إلى وقف إطلاق النار على أسس توفير الإغاثة الإنسانية من مياه وطعام وأدوية، فالأمراض بدأت تنتشر والناس تموت، وقد صدمني ما رأيته من صور الموت والدمار الذي حدث في مستشفى الأهلى، فالمدنيين بغزة يحتاجون إلى معونة طبية وعاجلة، وتوصيل الماء والغذاء والوقود بحجم كبير وأن تكون مستدامة.