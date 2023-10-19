عمرو دياب يؤجل حفله في دبي تضامنا مع الشعب الفلسطيني

قرر النجم الكبير عمرو دياب تأجيل حفله الذي كان مزمعا إقامته في دبي غدا الجمعة بساحة كوكاكولا أرينا تضامنا مع الأحداث في فلسطين.

تأجيل حفلة عمرو دياب

واتفق الفنان عمرو دياب مع منظمي الحفل على تأجيله حتى إشعار آخر تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

يأتي موقف الفنان عمرو دياب حدادا على شهداء فلسطين من أهالي قطاع غزة الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير.

تبرع عمرو دياب لفلسطين

وكان الفنان عمرو دياب قد أعلن تبرعه لدعم الشعب الفلسطيني بمبلغ يقدر بخمسة ملايين جنيه تم توجيهها لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصري التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.