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عمرو دياب يتبرع بـ5 ملايين جنيه للهلال الأحمر لصالح الشعب الفلسطيني

كتب:

شريف سليمان
04:25 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
عمرو دياب يتبرع بـ5 ملايين جنيه للهلال الأحمر لصالح الشعب الفلسطيني

تضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، أعلن الفنان عمرو دياب، التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب، شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كل المبادرات الإنسانية على مدار الساعة، لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كل صور حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا حسابه الرسمي على منصة «أنغامي»، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.

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