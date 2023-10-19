«شغلك عندنا».. ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب في المنيا

شهدت مدرسة المنيا الصناعية المتقدمة، تنظيم يوم توظيفي بمشاركة مجموعة شركات السويسرية للملابس الجاهزة للعمل بالعاشر من رمضان وشركة المنيا للأكياس وشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية، وذلك بمبادرة «شغلك عندنا»، ضمن أنشطة مشروع قوى عاملة مصر مكتب المنيا الذي يقوم بدوره في دعم وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل.

يوم توظيفي في مدرسة الصناعة بالمنيا

ويأتي اليوم التوظيفي بناءا على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وحمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس حامد الشريف مدير عام التعليم الفني بالمديرية، في إطار الدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم لخدمة المجتمع من الطلاب والخريجين.

وخلال اليوم التوظيفي، تم توجيه كلمة للباحثين عن أهمية العمل والسلوكيات، والمهام المطلوبة للعمل بالقطاع الخاص وتم عمل مقابلات شخصية مع 50 شخصا، من المتقدمين من الشباب واستيفاء طلبات التوظيف بواسطة مسؤولي الموارد البشرية للشركات.

تحسين جودة مخرجات التعليم الفني

من الجدير بالذكر أن مشروع قوى عاملة مصر ينفذ أنشطته بالتعاون مع وزارة التعليم بهدف تحسين جودة مخرجات التعليم الفني وإعداد الطلاب والخريجين بمهارات للتنافسية في سوق العمل، وخلق فرص عمل لائقة للشباب والفتيات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.