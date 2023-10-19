محافظ قنا يسلم خطابات تطوير 22 عصارة عسل أسود لأصحابها

سلم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، خطابات التطوير الخاصة بعدد 22 عصارة عسل أسود لأصحاب تلك العصارات، تمهيدا لبدء أعمال التطوير خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، وأعضاء فريق التكتلات الاقتصادية، وأصحاب العصارات المقرر تطويرها بدعم من برنامج التنمية المحلية.

عسل أسود

وأوضح محافظ قنا، أنه جرى اختيار 22 عصارة عسل أسود انطبقت عليها شروط برنامج التنمية المحلية لتطويرها، ضمن تكتل العسل الأسود، التي تضمنت أن تكون العصارة تعمل منذ عام 2018 أو قبل ذلك، أن يلتزم صاحب العصارة بجميع اشتراطات استشاري الأيزو للعصارة في موعد أقصاه شهر مايو 2024.

وأضاف محافظ قنا، أنه من الضروري التزام صاحب العصارة بسداد نصف تكلفة التطوير، بعد تحديد قيمة التكلفة الاجمالية للتطوير في نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أن العصارات المزمع تطويرها سوف تكون نماذج يحتذى بها أصحاب العصارات الأخرى.

وأشار إلى أنه جرى التوافق على نموذج مطور لعصارة العسل، سوف يتم تطبيقه على جميع العصارات المستهدفة، وهو يتميز بالحفاظ على خواص العسل الأسود الحالي، مطابق لمعايير صحة وسلامة الغذاء، من خلال انتاج عسل بنفس مراحل الإنتاج السابقة ولكن بطريقة آلية مطورة .

عصارات العسل الأسود

وأضاف «الداودي»، أنه بموجب خطاب التطوير الذى تسلمه أصحاب العصارات اليوم ، يلتزم برنامج التنمية المحلية بدفع 50% من تكلفة التطوير، على أن يقوم صاحب العصارة بدفع باقي التكلفة، لافتا إلى أن تطوير عصارات العسل الأسود سوف يتيح لأصحابها، الحصول على شهادات الجودة الخاصة بصحة وسلامة المُنتج، مما يمكنه من تصدير العسل إلى الأسواق الخارجية، لا سيما أن منتج العسل الأسود من المنتجات الفريدة من نوعها و لا يوجد منافس له على مستوى العالم.

برنامج التنمية المحلية

وأكد محافظ قنا أن برنامج التنمية المحلية أحدث طفرة كبير على مستوى المحافظة، من خلال المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بتمويل من البرنامج في قطاعات المياه والصرف الصحي، والتكتلات الاقتصادية، وبناء القدرات، وترفيق المناطق الصناعية، حيث تعد المنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادي، وكلاحين قفط، من أولى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية التي يتم ترفيقها بجميع المرافق «كهرباء – مياه شرب – صرف صحي – تليفونات – غاز طبيعي – طرق» .