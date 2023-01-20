وفد التعاون اليابانية «الجايكا» يلتقى أصحاب عصارات العسل الأسود بملوي

استقبل اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، وفد ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بمقر الوحدة المحلية لمركز ملوي، لمتابعة مستجدات أعمال الأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن البرنامج.

عصارات القصب لإنتاج العسل الأسود

حيث يستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وبالمشاركة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تناول اللقاء مناقشة عدد من المشكلات والمقترحات الخاصة بأصحاب عصارات القصب لإنتاج العسل الأسود، بهدف تذليل كافة العقبات حرصا على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحث كافة المطالب والاحتياجات أمام أصحاب العصارات وتقديم مزيد من التيسيرات، وتقنين أوضاعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، والدكتور أحمد كحلة عضو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور عبدالظاهر حسن، ممثل الوحدة التنفيذية للبرنامج بالمنيا، وعدد من ممثلي البنوك المصرية، ومروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من أصحاب عصارات القصب لإنتاج العسل الأسود لمركزي ملوي وديرمواس، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والشريكة.

مصر واليابان تتمتعان بصداقة متميزة

نقل السكرتير العام المساعد للوفدين تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مؤكداً أن مصر واليابان تتمتعان بصداقة متميزة ومستمرة، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية اليابانية تتميز بالتنسيق المشترك والدائم والعلاقات الودية طويلة الأجل بين البلدين، ومضيفاً بأن التعاون الثنائي بين البلدين ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة، حيث تمتلك محافظة المنيا الكثير من المقومات الطبيعية التي تؤهلها لتنفيذ تلك المشروعات.

خطى سريعة لتنمية صعيد مصر

وأضاف السكرتير العام المساعد إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.