هشام آمنة: 2.3 مليون مواطن بقنا استفادوا من برنامج التنمية المحلية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، محطة رفع صرف صحي رقم 1 ضمن مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة نقادة، بتكلفة 275 مليون جنيه، والممول من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وذلك في إطار الاحتفال بعيد قنا القومي.

وتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بنقادة تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويخدم المشروع مدينة نقادة والقرى التابعة لها البالغ عدد سكانها 184 ألف نسمة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 16 ألف متر مكعب في اليوم، ويتكون المشروع من محطة معالجة بنظام برك أكسدة، بطاقة إنتاجية 16 ألف متر مكعب في اليوم مرحلة أولى، وتصل إلى 24 ألف متر مكعب في اليوم مرحلة ثانية، وعدد 2 محطة رفع، وشبكات خطوط انحدار بطول 27 كيلومترا، وخط طرد رئيسي قطر 800 مم بطول 7900 متر طولي، وخط طرد فرعي قطر 150 مم بطول 200 متر طولي، وخط طرد المنقاه قطر 800 مم بطول 4000 متر طولي، بالإضافة إلى 4 عدايات دفع موجه.

تكلفة مشروعات التنمية المحلية في قنا 7 مليارات جنيه

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ بدايته في 2018، استفاد منه ما يزيد عن 2.3 مليون مواطن بالمحافظة، من خلال تنفيذ ما يزيد عن 1898 مشروعا بالمحافظة بإجمالي استثمارات تتعدى 7.1 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 44% من إجمالي استثمارات البرنامج، وذلك بمختلف القطاعات وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والنقل، والكهرباء، دعم وتحسين البيئة.

إعادة تشغيل المشروعات المعطلة

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ركز على ضخ استثمارات لإحياء وإعادة تشغيل المشروعات المعطلة وغير المكتملة، وهو ما ساهم في تعظيم الاستفادة من استثمارات البرنامج، حيث نجح البرنامج في إحياء استثمارات قرابة 6 مليارات جنيه بمحافظتي سوهاج وقنا.

ومن خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالي 2.7 مليار جنيه تم إنهاء وتشغيل 7 مشروعات صرف صحي متكامل، أهمها استكمال مشروعات الصرف الصحي المتكامل في مدينتي قفط ونقادة بمحافظة قنا، والتي توقفت منذ عام 2011، وبادر البرنامج باستكمالها باستثمارات تقدر بـ442 مليون جنيه، وهو ما أدى لخدمة نحو 200 ألف مواطن، ووفر على الدولة ما يقرب من مليار جنيه بالأسعار الحالية.

وأوضح محافظ قنا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أطلقته الحكومة المصرية لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة بمحافظتي قنا وسوهاج، نموذج أولي سيتم تطبيق تجربته على باقى محافظات الجمهورية، وتبلغ القيمة الإجمالية لتمويل مشروعات البرنامج 957 مليون دولار، ويبلغ نصيب قنا من هذا التمويل 421 مليون دولار بنسبة 44% من إجمالي قيمة التمويل.

ويستهدف البرنامج إحداث نقلة حقيقية بصعيد مصر من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى لتغيير الصورة التقليدية عن صعيد مصر، من خلال العمل على 5 محاور رئيسية هي (البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - تنمية التكتلات الاقتصادية - تطوير المراكز التكنولوجية - بناء القدرات والتطوير المؤسسي).

وأضاف الداودي، أنه نظرا لنجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إحداث طفرة كبيرة بمختلف القطاعات المستهدفة فقد تم تصنيفه على منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي في مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن البرنامج نجح في الانتهاء من تنفيذ 1402 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية خلال عامين ونصف بنسبة تنفيذ 100% بتكلفة 3.6 مليار جنيه في المحاور الخمسة، ما ساهم في ارتفاع ترتيب محافظة قنا في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.