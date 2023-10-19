«الشيوخ»: أمن مصر القومي خط أحمر.. ونرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

فوّض مجلس الشيوخ، فى نهاية جلسته الطارئة، مساء أمس ، الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ كل ما يراه لازماً للوقوف بجانب الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن القومى المصرى والعربى، ورفض أى دعوات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتصدى لذلك باعتبار أمن مصر خطاً أحمر.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، فى نهاية الجلسة: «نقول له سر على بركة الله ومصر كلها معك، ولن يخذلك الله أبداً»، مضيفاً لأعضاء المجلس: «حضوركم اليوم وعلى وجه السرعة واستجابتكم الفورية لعقد الجلسة الطارئة عبرتم فيها بمنتهى الصدق والأمانة بحس وطنى مرهف ليس بغريب عنكم، إذ إن طلبات الأعضاء للحديث جاوزت 120 طلباً، وأقترح تفويض الرئيس فى اتخاذ كل ما يراه لدعم الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن المصرى».

«عبدالرازق»: نطالب مجلس الأمن الدولى بتحمّل مسئولياته وحماية الشعب الأعزل

وطالب «عبدالرازق» مجلس الأمن الدولى بالاضطلاع بدوره فى حماية الشعب الفلسطينى الأعزل وحماية الأمن والسلم فى هذه المنطقة، خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين. وشدد على أن مجلس الشيوخ يدين الحرب والعدوان الإسرائيلى على غزة، ويؤيد ويدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى، وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطينى.

وأكدت فيبى فوزى، وكيلة المجلس، أن ما يجرى على أرض غزة عدوان وحشى يكاد لا يكون له نظير فى تاريخ الحروب الحديثة، وقالت: «ملايين المصريين الذين نمثلهم كنواب على أهبة الاستعداد لتلبية نداء رئيس الجمهورية، بالاحتشاد والتظاهر تعبيراً عن رفضهم التام للتنازل عن شبر من أرض مصر أو أمنها القومى، لأن أرض مصر وأمنها خط أحمر دونه الأرواح والدماء».

وقال النائب بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس، إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، مؤكداً تأييده الرئيس السيسى فى كل الإجراءات للمحافظة على سلامة وأمن الأراضى المصرية والحقوق الفلسطينية.

وأضاف «أبوشقة»: أن ما يحدث فى فلسطين يشكل جرائم حرب وإبادة جماعية ويستوجب المحاكمة، طبقاً لمواثيق الأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن التهجير القسرى مرفوض.

وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس، إن ما حدث فى السنوات الماضية بسيناء يجب أن نتذكره هذه الأيام، موضحاً أن ما حدث من إخلاء للمنطقة على الحدود فى سيناء، وهدم الأنفاق يجب أن نتذكره، وكذلك نتذكر تطهير سيناء من الإرهاب.

«مسلم»: تحية للدولة المصرية التى اشترطت عبور الجنسيات الأجنبية مقابل دخول المساعدات

وأضاف «مسلم»: «كل هذه الأمور لو كانت موجودة الآن لتغير الحال تماماً، تحية إلى الرئيس السيسى والدولة المصرية التى اشترطت فتح المعبر لعبور الجنسيات الأجنبية مقابل دخول المساعدات الإنسانية والطبية».

وتابع «مسلم» قائلاً: «تحية إلى رؤساء قادة دول مصر والأردن وفلسطين، الذين رفضوا لقاء الرئيس الأمريكى، بعد قصف مستشفى المعمدانى، حيث تطابقت وجهة النظر الرسمية مع وجهة النظر الشعبية، ونعلن تضامننا مع مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى دعا إلى وقفة عند النصب التذكارى للجندى المجهول بعد صلاة الجمعة».